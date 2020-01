Frictional Games nous fait frissonner avec un nouveau jeu ?

Peut-être une nouvelle annonce sous peu du côté de Frictional Games si l’on en croit une page web des plus étranges.

Ce que l’on sait pour le moment

Créateur de jeux d’horreurs appréciés comme SOMA ou Amnesia, le compte Twitter du studio nous informait de la mort de son ancien site Web en plus de nous rappeler la préparation de deux nouveaux projets encore inconnus. Or, depuis peu, une nouvelle page internet intitulée « Next Frictional Game » a fait son apparition et semble indiquer l’annonce prochaine d’un projet du studio.

Le design de la page est assez simple, seul l’apparition d’un élément au centre de celle-ci attire notre attention. Il est pour l’instant impossible de savoir ce que veut nous montrer l’auteur du site. Chacun est donc libre d’interpréter ce phénomène comme il l’entend. On vous tiendra bien évidemment au courant dès que l’on en saura plus.