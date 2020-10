Amnesia Rebirth : Un trailer de gameplay de 5 minutes accompagné de précisions sur le jeu

Alors que le nouveau jeu de Frictional Games avait annoncé récemment sa sortie prochaine, de nouvelles informations sur le jeu viennent d’émerger. On a donc une nouvelle séquence de gameplay de 5 minutes accompagnée d’un article sur Playstation Blog afin de détailler les directives prises dans ce Amnesia : Rebirth et montrer ce qui le différencie des anciennes entrées de la licence.

Ça se goupille mal pour notre protagoniste !

Si cette nouvelle séquence de gameplay nous permet d’avoir un nouveau droit de regard sur cet opus, c’est davantage l’article précédemment cité qui va nous intéresser. Intitulé « Remettre un classique de l’horreur au goût du jour avec Amnesia: Rebirth », celui-ci nous permet d’en découvrir un peu plus sur les choix qui ont été faits pendant le développement du jeu.

On apprend alors que Frictional Games a voulu mettre à profit l’expérience engrangée par les premiers Amnesia tout en offrant une expérience nouvelle. Dans ce titre, l’accent a été mis sur l’immersion pour essayer de donner l’impression au joueur qu’il est le protagoniste d’une oeuvre horrifique. Si cela fait toujours penser aux anciens jeux de la licence, quelques modifications ont cependant été nécessaires.

Rebirth : Apprendre de ses anciens jeux

La première d’entre-elles concerne la façon de s’éclairer, élément ô combien important dans ces jeux. Ici, plus question de se balader avec une lanterne, c’est au tour des allumettes d’avoir le rôle principal. Il sera possible d’en utiliser sur d’autres sources lumineuses comme des lampes ou bougies pour s’éclairer davantage.

Ces dernières seront également sensibles aux déplacements du joueur et pourront s’éteindre si la protagoniste effectue des mouvements brusques comme courir ou se retourner brutalement. En nombre limité, il ne faudra pas en abuser afin de les utiliser au meilleur moment…

Une autre mécanique revisitée dans le titre est le système de « santé mentale ». Dans Amnesia Rebirth, celle-ci est directement liée à l’affliction dont souffre la protagoniste, Tasi. Bien évidemment, les enjeux sont les mêmes et rester dans les ténèbres aggrave la maladie du personnage. Mais cela permet aussi de donner une dimension narrative à cette mécanique en exploitant et en aggravant la maladie de Tasi au fur et à mesure de la progression du joueur.

En effet, le système d’échec ou de Game Over du jeu a aussi été repensé. Ici, la santé mentale de Tasi est encore remise au centre de l’expérience. Ainsi si le joueur échoue, le personnage succombera de plus en plus à sa maladie au point d’entraîner des changements sur son apparence ce qui aura de grandes répercussions sur la vie des proches de Tasi mais aussi un impact immédiat sur la narration du titre.

Les mécaniques de gameplay ont alors été pensées pour être au service de la narration, ce que les développeurs présentent comme une avancée par rapport à leur précédent jeu : SOMA. Amnesia Rebirth sera disponible le 20 octobre prochain sur PC et PS4. Le jeu est déjà disponible à la précommande sur l’Epic Games Store, GOG et Steam et affiche un prix de 22€49 en vue de la réduction de 10% dont bénéficient les précommandes.