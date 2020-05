Fortnite disponible au lancement de la PS5 et Xbox Series X

Pas d’attente pour Fortnite entre deux générations de consoles. Le Battle Royale sera disponible dès le premier jour que ce soit pour la machine de Sony comme pour celle de Microsoft.

Mise à jour : Une FAQ vient d’être publiée pour donner des précisions supplémentaires. Epic confirme le partage de la progression mais aussi le cross-play entre les différentes générations de machines. Et Fortnite sera toujours mis à jour sur les consoles actuelles après la sortie des nouvelles.

Des danses encore plus détaillées

Epic Games a confirmé plusieurs informations aujourd’hui concernant sa poule aux œufs d’or. Le free-to-play sera bien jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series X et ce dès le lancement. Et même si l’éditeur vient de dévoiler son Unreal Engine 5, il faudra se contenter de la quatrième version du moteur dans un premier temps. Mais rassurez-vous, une mise à jour est prévue vers mi-2021 pour basculer sous Unreal Engine 5.

Et cette évolution ne sera pas réservée aux nouvelles consoles puisque Epic Games prévient que le moteur est compatible PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, Mac, Android et iOS. Fortnite devrait donc avoir droit à un lifting graphique quelque soit votre support.

Rendez-vous donc en fin d’année pour Fortnite sur PlayStation 5 et Xbox Series X puis vers le mi-2021 pour Fortnite version Unreal Engine 5.