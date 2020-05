Unreal Engine 5 annoncé avec une démo impressionnante sur PS5

Après l’officialisation de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 hier, le Summer Game Fest nous avait donné rendez-vous pour une autre « grosse annonce » ce mercredi. On savait déjà qu’il ne s’agissait pas d’un jeu ni de la présentation d’une console. Le verdict est tombé, le créneau nous a permis de découvrir l’Unreal Engine 5, fraîchement dévoilé par Epic Games, le tout, avec une démo bluffante qui tournait sur PS5.

Tout savoir sur l’Unreal Engine 5

Alors que l’Unreal Engine 4 est actuellement utilisé par bon nombre de développeurs, Epic Games s’apprête à déployer une nouvelle version, la cinquième. Le moteur graphique va donc proposer un gap non négligeable et rien de mieux qu’une présentation des performances pour nous montrer ce qu’il a dans le ventre. On nous a ainsi proposé une démo technique, « Lumen in the Land of Nanite », qui tournait en temps réel sur PlayStation 5.

On ne rentrera pas trop dans les détails techniques pour que cela soit simple à comprendre, mais sachez que cette démo a principalement mis en avant deux nouvelles technologies majeures, appelée Nanite et Lumen. La première permettra aux artistes de créer autant de détails géométriques que l’œil peut voir. Cela signifie que la technologie dans les films pourra être utilisée ici et que les développeurs pourront importer des centaines de millions de polygones directement dans le moteur Unreal Engine. Nanite est d’ailleurs mise à l’échelle en temps réel afin qu’il y ait moins de calcul utilisé dans le comptage.

Lumen, de son côté, est une solution d’éclairage entièrement dynamique qui réagit immédiatement aux changements de plans et de lumière. Les studios de développement pourront ainsi créer des scènes plus dynamiques en se basant sur la luminosité avec par exemple, la possibilité de changer l’angle du soleil pour l’heure, en allumant une lampe de torche ou en créant un trou dans le plafond ; l’éclairage indirect s’adaptera en conséquence. Ce que l’on retiendra surtout, c’est que cette technologie dédiée à l’éclairage facilite le travail des artistes et permettra aussi un énorme gain de temps.

Bien sûr, en tant que joueurs, on retiendra surtout que ça claque. Pour les développeurs, cela offrira sans doute bien plus de possibilités, sachant qu’Epic a pensé à la rétrocompatibilité avec l’UE4. La sortie de l’Unreal Engine 5 est prévue en version anticipée pour 2021 et sera compatible avec la génération actuelle, les appareils sous iOS et Android et bien évidemment, avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Fortnite passera d’ailleurs sous UE5 mi-2021. On en profitera pour rappeler que l’Unreal Engine 4 a déployé sa 4.25 il y a peu pour prendre en charge les consoles de nouvelle génération.