PS5 : la sortie toujours prévue pour la fin d’année selon Sony

La pandémie du COVID-19 est toujours bien présente à travers le globe et son impact ne semblant pas avoir épargné le jeu vidéo, notamment au niveau de la production des consoles. Les joueurs étaient donc en droit de craindre un éventuel report dans la sortie de la prochaine génération de consoles. À l’occasion de la présentation de ses derniers résultats financiers, Sony a souhaité se montrer rassurant quant aux répercussions de la crise sanitaire sa production, et notamment la sortie prochaine de la PS5.

Le développement suit son cours

Bien que la pandémie ait eu « un léger impact » sur la production de PS4, notamment suite à des problèmes rencontrés au niveau de la chaîne d’approvisionnement de composants, la firme explique « répondre à la demande à court terme avec les stocks actuels. »

Concernant la PlayStation 5, Sony assure, non sans au préalable souligner les défis présentés par la mise au télétravail forcé de ses employés ainsi que les restrictions sur les voyages à l’étranger, que « le développement progresse en vue d’un lancement programmé pour la fin d’année 2020″ maintenant ainsi ses déclarations de mars dernier.

Par ailleurs, Sony ajoute n’avoir rencontré à l’heure actuelle « aucun problème majeur dans le processus de développement de jeu des studios Sony ou des studios partenaires », tout en notant également une augmentation significative des ventes de jeux en téléchargement ainsi que du nombre d’abonnés aussi bien au service PlayStation Plus qu’au PlayStation Now, le nombre d’abonnés au PlayStation Plus ayant atteint les 41,5 millions au 31 mars 2020, contre 36,4 millions l’année passée.

Une augmentation des abonnements qui pourrait être imputée aux mesures de confinement prises par les différents gouvernements du globe.

Le constructeur semble donc avoir en majeure partie été épargné par la crise et le cap est maintenu pour une sortie de la PS5 à la fin de l’année. La date de sortie reste encore à l’heure actuelle inconnue, plus de détails sur la dernière console de la firme devraient être révélés dans les prochains mois.