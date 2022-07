Forspoken est encore repoussé, rendez-vous maintenant en 2023

Si vous avez un peu suivi l’actualité de Square Enix ces derniers jours, vous avez sans doute pu remarquer que le calendrier de fin d’année de l’éditeur était bien rempli. On en a encore une fois eu la preuve cette nuit avec le nouveau trailer de Valkyria Elysium, qui nous a confirmé que le titre visait une sortie pour fin septembre, une petite semaine après The Diofeld Chronicles, le prochain TRPG de Square Enix. Mais cela vient peut-être boucher un trou qui vient d’être ouvert par Forspoken, que l’on attendait pour octobre, mais qui fera finalement l’impasse sur l’année 2022.

Quelle est la nouvelle date de sortie de Forspoken ?

Et un nouveau report pour Forspoken, un. Initialement, le titre devait nous arriver entre les mains le 24 mai dernier, mais il avait été repoussé au 11 octobre pour permettre aux équipes de peaufiner le jeu, après des premiers retours de la presse qui n’étaient pas vraiment concluants.

Rebelote aujourd’hui, avec Square Enix qui annonce que Forspoken est à nouveau repoussé. Au lieu de sortir en cette fin d’année, le jeu n’arrivera que le 24 janvier 2023.

L’équipe explique alors que le jeu est maintenant dans sa phase d’optimisation, et même si un peu de peaufinage supplémentaire ne fera pas de mal au titre, on imagine que cette décision de reporter Forspoken est avant tout commerciale.

Difficile pour une nouvelle licence de se faire une place parmi les mastodontes de fin d’année, comme God of War Ragnarok, et il faut dire que les derniers mois de 2022 seront déjà bien remplis par d’autres jeux de Square Enix. Pas de raison de se précipiter pour Forspoken donc, sachant que le mois de janvier 2023 lui sera peut-être un peu plus favorable.