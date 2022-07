Accueil » Actualités » God of War Ragnarok sortira bien le 9 novembre sur PS4 et PS5

Et voilà, l’information que tout le monde attendait est enfin là. On pensait que Santa Monica Studios allait révéler la date de sortie de God of War Ragnarok la semaine dernière, mais au dernier moment, il semblerait que l’annonce ait été repoussée. De quoi entrainer une vague de contestation sur les réseaux sociaux, avec des comportements complétements abjects de la part de « fans », qui sont allés jusqu’à harceler les membres du studio, tout ça pour une fichue date. Mais ils pourront dorénavant se calmer, puisque l’on sait quand sortira God of War Ragnarok.

Le Ragnarok arrive, et c’est pour le mois de novembre

C’est désormais officiel, God of War Ragnarok va bien sortir dans le courant du mois de novembre et n’est donc pas repoussé. Beaucoup pariait sur la date du 11 novembre pour le jeu, mais ce God of War Ragnarok sortira finalement le 9 novembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5.

Bon malheureusement, cette annonce ne s’accompagne pas d’un nouveau State of Play, ni même d’un nouveau trailer de gameplay. Il faudra se contenter d’un petit trailer en CGI où Kratos et son boy Atreus (qui a tout de même bien grandi) font face à quelques monstres, mais aussi à ce qui pourrait être le loup Fenrir.

On a aussi appris que le jeu allait avoir droit à plusieurs éditions, que l’on détaille dans un article consacré aux éditions collectors de God of War Ragnarok.

On peut maintenant s’attendre à ce que le studio soit un peu plus loquace autour du jeu, mais on imagine que Sony veut garder les prochaines images du titre pour son prochain PlayStation Showcase, qui a toutes les chances d’arriver en septembre.