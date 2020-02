L’éditeur français Focus Home Interactive sera présent lors de cette PAX East 2020 à Boston et vient tout juste de dévoiler son line up. En tout, pas moins de 4 jeux seront jouables sur le stand de l’éditeur (n°29017 ).

Insurgency: Sandstorm

Premier jeu annoncé chez Focus Home Interactive : Insurgency: Standstorm. Le nouvel épisode de la licence Insurgency, développé par New World Interactive, est sorti depuis déjà de nombreux mois sur PC, et s’est vendu à pas moins d’un million d’exemplaires. Vous pouvez d’ailleurs jeter un coup d’œil à notre test effectué à cette occasion.

Pour rappel, Insurgency: Sandstorm est un FPS proposant 4 modes de jeux différents : Coopératif, Versus, Compétitif et Arcade. Chaque mode comprenant différents types de mécaniques de jeu comme du match à mort, un mode domination ou même capture de point, modes assez classiques pour le genre.

Prévu pour sortir sur Playstation 4 et Xbox One le 25 août 2020, vous allez pouvoir goûter aux joies de ce FPS sur le salon, avec une manette ! Manquant un peu de contenu sur la version PC, espérons que ce portage aura été l’occasion pour le studio de l’enrichir encore un peu, histoire de garantir un bon accueil de la part des joueurs.

Hardspace: Shipbreaker

Annoncé tout juste depuis la semaine dernière, Hardspace: Shipbreaker sera également jouable lors de cette PAX East 2020. Les amateurs de science-fiction et d’espace seront ravis d’incarner un ferrailleur qui devra récupérer tout ce qui est récupérable dans l’espace afin de racheter une dette plus qu’énorme que le héros aura contracté.

Prévu pour sortir sur PC, Hardspace: Shipbreaker sera disponible dans un premier temps en accès anticipé sur Steam afin d’améliorer au mieux le titre, en accord avec les retours des joueurs. Vous n’aurez accès qu’au premier chapitre de l’histoire au début de cet accès anticipé, et les développeurs promettent un ajout de contenu régulier.

Et petit bonus pour les joueurs présents sur place à la PAX East sur le stand de Focus Home Interactive, ceux qui obtiendront les meilleurs scores lors de ce salon repartiront avec des cadeaux exclusifs. De quoi motiver les troupes !

Othercide

Annoncé depuis la Gamescom 2018, Othercide s’est clairement fait désirer et compte bien se révéler un peu plus aux joueurs lors de cette PAX East 2020. Après nous avoir gâté avec une démo qui a conquis nos cœurs, le RPG tactique de Lightbulb Crew arrivera dans nos contrées dans le courant de l’été.

Prévu pour sortir sur PC, Playstation 4 et Xbox One, Othercide est doté d’une ambiance très sombre. En tant que dernier espoir de l’humanité, vous devrez mener votre armée de Sœurs dans de nombreuses batailles afin de mettre un terme à la Souffrance. Les développeurs promettent également une narration riche, couvrant des siècles d’histoires.

Les amateurs de combats stratégiques et tactiques risquent bien d’apprécier Othercide, de part sa patte graphique unique, et son gameplay qui semble plutôt corsé et qui vous promet de longues heures de bonheur vidéoludique.

Curse of the Dead Gods

Pour terminer sur le line up de Focus Home Interactive lors de cette PAX East, le dernier jeu présenté sera Curse of the Dead Gods, dont nous vous parlions encore il y a quelques jours. En effet, le rogue-lite développé par Passtech nous avait fait plaisir en partageant un trailer de gameplay.

Pour rappel, Curse of the Dead Gods vous plongera dans un labyrinthe en constante évolution, truffé de pièges et d’ennemis. Révélé au grand public il y a un peu moins de 2 heures lors d’un stream inédit, le rogue-lite vous promettra de longues heures de combats nerveux et tactiques.

Curse of the Dead Gods sortira le 3 mars prochain, soit juste après la fin de la PAX East 2020, en accès anticipé sur Steam. De la même manière que pour Hardspace: Shipbreaker, l’accès anticipé permettra aux joueurs de participer activement au fignolage du jeu et du contenu sera ajouté régulièrement.