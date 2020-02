Curse of the Dead Gods dévoile un peu de gameplay

Prévu pour sortir en accès anticipé le 3 mars prochain, Curse of the Dead Gods continue de se dévoiler petit à petit. Cette fois, c’est le gameplay du rogue-lite qui s’illustre via un nouveau trailer.

Une atmosphère pleine de dangers

D’une durée d’un peu moins de 4 minutes, ce nouveau trailer vous détaille les différentes mécaniques du jeu. Dans un labyrinthe en constante évolution, vous allez devoir éviter les nombreux pièges et ennemis qui se mettront en travers de votre route. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’au vu de cette nouvelle bande-annonce, les combats semblent nerveux et tactiques !

En passant par la gestion de l’inventaire jusqu’au choix des différentes reliques, chaque décision que vous prendrez aura une influence dans Curse of the Dead Gods. Promettant un contenu conséquent dès sa sortie, le studio Passtech Games et son éditeur Focus Home Interactive promette d’être à l’écoute des retours des joueurs afin d’améliorer au mieux son rogue-lite.

Le jeu sera jouable lors de la PAX East ce week-end sur le stand de Focus Home (n°29017). L’éditeur vous donne également rendez-vous le 27 février à 17h sur leur chaîne Twitch afin de dévoiler encore un peu le rogue-lite.

Pour rappel, Curse of the Dead Gods sortira le 3 mars en accès anticipé sur Steam.