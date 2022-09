Accueil » Actualités » Fitness Boxing Fist of the North Star se prépare pour mars 2023

Fitness Boxing Fist of the North Star a remporté haut la main le prix de l’annonce la plus surprenante du dernier Nintendo Direct. Oui oui, vous avez bien lu, il s’agit d’un jeu de remise en forme Ken le Survivant. Et vu qu’il n’y a pas encore de trailers officiels en anglais sur Youtube, on va utiliser les vidéos japonaises (ce qui tombe bien vu que leur bande-annonce est incroyable).

Avec Fitness Boxing Fist of the North Star, vous le savez pas encore mais vous êtes déjà ballu des épaules

Il faudra attendre mars 2023 pour pouvoir débuter vos leçons avec le coach sportif Kenshiro puisque c’est à ce moment-là que sortira Fitness Boxing Fist of the North Star en exclusivité sur Switch. Il faut donc avouer que notre héros continue sa tendance pour les jeux que l’on ne voyait pas venir puisqu’en dehors des cross-overs Jump, ses dernières aventures vidéoludiques étaient le spinoff de Yakuza en 2018, Fist of the North Star: Lost Paradise.

Fitness Boxing fait partie de ces licences qui font rarement couler d’encre mais qui perdurent dans le temps. En 2008, une filiale d’Imagineer lançait sa série Shape Boxing publiée chez nous en tant que Mon coach personnel par Ubisoft. Après quelques épisodes et une absorption par la maison mère, la licence est devenue en 2018 Fitness Boxing avec une suite fin 2020.

Le concept est simple, faire du shadowboxing, ce qui vous demande plus ou moins de mimer un match de boxe pour vous faire bouger un peu en tenant les Joy-Cons. L’axe de la boxe permettant donc de décomplexer un peu certaines personnes qui n’assumeraient pas l’image que peut avoir ce genre de jeu. Et on peut dire que l’on continue dans ce sens avec ce nouvel épisode en collaboration avec Ken le Survivant.

On retrouve donc le concept habituel mais votre coach sera donc Kenshiro ou l’un des autres personnages de Hokuto no Ken, le manga de Tetsuo Hara. En plus de vous permettre de faire vos plus beaux Watatatatata, le jeu aura tout le contenu habituel des épisodes précédents plus un mode inédit permettant d’affronter des ennemis avec plus d’action mais aussi les cases les plus mémorables du manga.

Fitness Boxing Fist of the North Star sortira donc en mars 2023 sur Nintendo Switch.