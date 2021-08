F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch vient de passer gold

L’un des piliers du China Hero Project s’apprête enfin à sortir. Lors du State of Play du mois dernier, Sony avait réservé une place à F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, un metroidvania ambitieux, qui venait annoncer sa date de sortie fixée au mois de septembre. Et bonne nouvelles pour celles et ceux qui attendent le jeu, le titre vient tout juste de passer gold.

Le lapin sera à l’heure

Passer gold signifie ici qui la production du jeu est terminée, et qu’il est prêt pour sa distribution. TiGames annonce cela aujourd’hui à travers un petit extrait vidéo spécial, relayé par Gematsu, qui indique avec la forme d’un trophée PlayStation que le jeu est prêt.

On pourra donc découvrir ce F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch sur PS4 et PS5 dès le 7 septembre prochain en version dématérialisée, tandis que l’on attend des nouvelles de la version Steam, qui est certes annoncée mais qui n’a pas de date de sortie.