Final Fantasy XVI ouvre son site officiel et fait le plein d’infos sur son monde et ses personnages

Naoki Yoshida avait bien précisé que même Final Fantasy XVI avance bien, referait surtout parler de lui en 2021, mais l’ouverture du site officiel permet aujourd’hui d’apprendre quelques détails supplémentaire sur le jeu, notamment sur ses personnages, avec de nouvelles images en prime.

Les personnages présentés

Sur le site, on peut tout d’abord découvrir un nouveau key art pour le jeu, qui met en avant notre futur héros dans sa version adulte. Ce dernier se nomme donc Clive Rosfield, et est le premier né de l’archiduc de Rosaria. Le jeune homme devait logiquement être l’émissaire du Phénix, mais c’est finalement son petit frère Joshua qui a hérité de cette tâche.

Clive devient alors un épéiste émérite dès son plus jeune âge pour protéger son frère, et peut utiliser la bénédiction du Phénix pour se battre. Il a juré de se venger d’Ifrit, à l’origine de la tragédie que l’on peut voir dans le trailer.

Son frère Joshua est bien moins combattif que son aîné, et est décrit comme un jeune homme studieux et timide. Il a seulement 10 ans lorsqu’une tragédie le frappe de plein fouet.

Enfin, on peut faire la connaissance de Jill Warrick, une jeune fille âgée de douze ans au début du jeu, qui est considérée comme une sœur adoptive pour Clive et Joshua, et qui provient des Territoires du Nord.

Un nouveau monde

Ces personnages évolueront dans le monde de Valisthéa, régit par les fameux cristaux. Chaque royaume possède un Cristal-mère, qui lui assure sa protection et permet le maintien de la paix, mais l’arrivée du « Fleau Noir » va bousculer cet équilibre. Dans chaque royaume, des « Emissaires » pouvant prendre la forme des Primordiaux sont au coeur des stratégies. Joshua est donc l’un d’eux.

Pour le moment, on connaît l’identité de six grandes puissances au sein de Valisthéa :

Archiduché de Rosalia : Pays du centre-ouest, terre natale de Clive et Joshua. Puise son énergie du Cristal-mère près d’un volcan, et est représenté par l’émissaire du Phénix.

Final Fantasy XVI sera disponible en exclusivité temporaire sur PlayStation 5.