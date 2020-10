Final Fantasy XVI : le scénario est déjà bouclé selon une annonce de recrutement

Depuis qu’il a surpris son monde lors de la conférence PS5, Final Fantasy XVI a eu droit à quelques bribes d’informations, en nous informant qu’il fera surtout parler de lui dès l’année prochaine. Le titre continue effectivement son développement, comme le confirme une nouvelle offre d’emploi de la part de Square Enix qui chercher à recruter de nouveaux talents.

Le développement bat son plein

Sir le site officiel de l’éditeur, on peut alors déceler quelques détails intéressants, comme le fait que le développement se concentre maintenant sur les derniers recrutements afin de travailler sur les cinématiques, la création de donjons et d’environnements ainsi que de certaines actions spécifiques de personnages, sans oublier la mise en place des affrontements contre les boss.

On apprend alors que les éléments de base sont bouclés, tout comme le scénario. Ce qui laisse encore une fois à penser que ce Final Fantasy XVI pourrait arriver plus tôt qu’on ne le pense, et ne nous fera pas attendre autant que l’épisode précédent. On attend maintenant la sortie du site officiel du jeu, qui devrait contenir plus d’informations sur le jeu et qui devrait ouvrir ses portes à la fin du mois.