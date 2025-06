Final Fantasy XVI arrive aujourd’hui sur Xbox Series, tandis que Final Fantasy VII Remake Intergrade sortira cet hiver

La fin d’une longue attente

Pas besoin de patienter plus longtemps, vous pouvez retrouver Final Fantasy XVI sur Xbox Series dès maintenant, en même temps qu’une démo. Le jeu n’est pas disponible sur le Xbox Game Pass, mais ça serait beaucoup en demander. L’aventure de Clive vous attend, et vous donnera de quoi patienter jusqu’à celle de Cloud et ses compagnons.

Car oui, Final Fantasy VII Remake Intergrade va bien faire son chemin jusqu’à la Xbox Series cette année. Après tout, le jeu sortira aussi sur Switch 2, il était donc logique qu’un portage Xbox soit dans les tuyaux. Il faudra ici patienter jusqu’à cet hiver, sans plus de précision pour le moment. Et on imagine que ce n’est là qu’un avant-goût avant que Final Fantasy VII Rebirth sorte sur cette même plateforme, d’ici quelques mois ou années.

Avec de tels portages, Square Enix tourne définitivement une page de son histoire et ne limitera sans doute plus les plateformes sur ses jeux les plus importants à l’avenir.