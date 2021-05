Final Fantasy VII Remake Intergrade dévoile son key art et de nouvelles images

Alors que l’on attend déjà des nouvelles de la deuxième partie de ce remake, Final Fantasy VII Remake Intergrade continue à se présenter, suite à son dernier trailer riche en nouvelles informations. Afin de compléter cela, Square Enix partage aujourd’hui de nouveaux screenshoots en provenance du PlayStation Blog japonais.

Le regard presque tourné vers l’avenir

On peut donc y voir les boss ainsi que quelques screens en plein combat pour le DLC consacré à Yuffie, qui viennent s’ajouter à la dernière bande-annonce. Nero et Scarlet sont donc une nouvelle fois mis en avant, tout comme la synergie entre Yuffie et Sonon qui sera au coeur du combat, avec des mouvements spéciaux entre les deux compères que l’on pourra activer avec L2 une fois une jauge chargée. Le mini-jeu du Fort Condor est aussi illustré, tout comme le mythique Ramuh.

Mais on peut surtout admirer le nouveau key art du jeu, qui vous rappellera forcément quelque choses. Il s’agit ni plus ni moins que du même key art du jeu de base, mais cette fois-ci pris de dos, avec nos héros regardant au delà des frontières de Midgar, et donc métaphoriquement vers Final Fantasy VII Remake Part 2.

Final Fantasy VII Remake Intergrade sera disponible sur PlayStation 5 dès le 10 juin prochain.