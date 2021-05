Final Fantasy VII Remake Part 2 : Tetsuya Nomura donne des premiers petits détails sur la suite

Le stream consacré à Final Fantasy: The First Soldier a été l’occasion de faire le point sur la saga Final Fantasy VII pour Square Enix, avec notamment un nouveau trailer pour Final Fantasy VII Remake Intergrade. Mais visiblement Tetsuya Nomura voulait en montrer plus, notamment avec Final Fantasy VII Remake Part 2, et le producteur lâche quelques informations histoire de compenser l’absence du jeu.

Cloud enfin dans la nature

Les propos de Nomura ont été relayés dans le Famitsu et laissent deviner quelques petits détails sur Final Fantasy VII Remake Part 2, que l’on appellera comme cela pour le moment avant de connaître son vrai nom.

Tout d’abord, Nomura cherche à nous rassurer à nous indiquant que le développement progresse sans accrocs, comme cela a été répété plusieurs fois. Il nous apprend également que cette deuxième partie commencera directement après la fin de Final Fantasy VII Remake Intergrade, de quoi donner envie aux fans de se procurer cette version à coup sûr.

Il déclare alors que l’ambiance et l’atmosphère de ce prochain jeu seront très différentes du premier. Il a également précisé que « Cloud courait dans la nature dans cette suite », ce qui laisse supposer que les espaces seront naturellement bien plus ouverts ici, comme dans le jeu original après Midgar. On doute qu’un vrai open-world soit à prévoir, mais on espère en tout cas des zones bien plus ouvertes.

Toujours pas de date de sortie pour Final Fantasy VII Remake Part 2, qui devrait se faire attendre encore pas mal de temps.