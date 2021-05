Final Fantasy VII Remake Intergrade dévoile un trailer rempli d’images inédites, et une exclu de 6 mois ?

Aujourd’hui se tenait le stream de présentation de Final Fantasy VII: The First Soldier, et si celui-ci s’est donc concentré en grande partie sur le jeu mobile, il nous a aussi réserver une surprise en toute fin. Square Enix a ainsi présenté un nouveau trailer pour Final Fantasy VII Remake Intergrade, et prenez garde, ce dernier risque bien de spoiler la plupart d’entre vous.

Une invocation, des boss, des mini-jeux, et des spoils

Ce nouveau trailer nous montre tout d’abord différent boss que l’on peut rencontrer dans le jeu de base, avant de nous donner un très bref aperçu du combat supplémentaire contre Weiss, le boss inédit ajouté avec Intergrade.

Mais c’est bien entendu la partie sur Yuffie qui est ici le plus mis en avant, où l’on peut voir les différents ennemis qu’elle et Sonon vont croiser en route. On peut également apercevoir dans ce nouveau trailer l’invocation Ramuh pour la toute première fois, ainsi qu’un mini-jeu qui reprend le concept de la défense du Fort Condor dans le Final Fantasy VII original.

On notera aussi que ce même trailer en anglais laisse apparaître un détail intéressant. A la toute fin, on peut voir que Final Fantasy VII Remake Intergrade serait au moins une exclusivité temporaire de 6 mois.

Cela veut-il dire qu’il arrivera sur PC à la toute fin de l’année ? Rien n’est encore sûr, et il n’est d’ailleurs pas impossible que le jeu fasse plutôt le chemin inverse vers la PS4, comme devrait le faire Godfall prochainement.

Final Fantasy VII Remake Intergrade sera disponible sur PlayStation 5 dès le 10 juin prochain.