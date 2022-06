Final Fantasy VII Remake Part 2 devient Final Fantasy VII Rebirth, premier trailer de la suite du remake

Ne l’appelez plus Final Fantasy VII Remake Part 2, mais Final Fantasy VII Rebirth. Lors de l’événement célébrant les 25 ans de l’épisode Final Fantasy VII, Square Enix nous avait réservé quelques surprises, et comme certains fans pouvaient l’espérer sans trop y croire, la présentation s’est terminée sur l’annonce de la suite du remake. Et plus qu’une annonce, c’est une première vidéo qui a été présentée, qui aura de quoi coller quelques frissons aux plus nostalgiques.

La suite du remake est officialisée en images

Comme on peut l’entendre dans le trailer, le passé est déjà écrit et ne peut être changé, mais ce n’est pas le cas du futur. Et sans trop spoiler, Final Fantasy VII Remake a montré qu’il n’avait pas peur de ne pas suivre exactement à la lettre le scénario du jeu original, afin d’emprunter sa propre route, ce qui se confirme avec cette vidéo.

On suivra donc la suite des aventures de Cloud, et le passage où notre héros se tient aux côtés de Sephiroth devrait rappeler pas mal de souvenirs aux fans, tandis que l’on découvre ce qui semble être le Mont Nibel. En plus de cette séquence, on y voit Zack dans une situation inédite, qui nécessite d’avoir terminé le premier épisode du remake pour en saisir toute la portée, et qui indique que Nomura et ses équipes espèrent nous donner quelques nœuds au cerveau.

Une chose est sûre, les surprises et les twists promettent d’être nombreux dans Final Fantasy VII Rebirth, même si ça ne plaira pas à celles et ceux qui voulaient une copie conforme au jeu de base.

Quand est-ce que Final Fantasy VII Rebirth sera disponible ?

Bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre trop longtemps pour découvrir cette suite. Final Fantasy VII Rebirth est d’ores et déjà prévu pour sortir lors de l’hiver 2023, donc à la toute fin de l’année 2023, voire éventuellement au début de l’année 2024. Il sortira en exclusivité sur PlayStation 5 si l’on en croit ce trailer.

Tetsuya Nomura nous apprend alors que le développement du jeu s’est considérablement accéléré depuis une restructuration interne, ce qui explique l’arrivée assez « rapide » de ce second épisode (pour un jeu de Nomura). Naoki Hamaguchi, le réalisateur de cet épisode, déclare alors :

« Je suis ravi que nous soyons en mesure d’annoncer Final Fantasy VII Rebirth et je ressens un grand sens du devoir d’offrir l’expérience ultime de Final Fantasy VII à tous les fans qui attendent ce jeu avec impatience. Le développement est déjà entré en pleine production et l’équipe est très motivée pour tout mettre en place sur le projet, et travailler pour créer un jeu fini. Le projet de remake de Final Fantasy VII sera une trilogie en trois parties, mais Final Fantasy VII Rebirth est bien plus qu’un simple volet de la série. Nous le développons avec toute la passion et le dévouement nécessaires pour créer un jeu original, et nous prévoyons d’offrir l’expérience de jeu et de construction de monde ultime. Croyez-moi, ça vaudra la peine d’attendre. »

Entre cet épisode et la sortie de Final Fantasy XVI lors de l’été 2023, l’année prochaine sera une année très chargée pour les fans de Final Fantasy.