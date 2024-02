Final Fantasy VII Rebirth : La mise à jour de la démo est disponible pour vous aventurer aux alentours de Junon

Le mode Performances est aussi concerné

Avec cette update, la démo donne désormais accès à toute une partie de la zone de Junon, l’une des régions les plus emblématiques de Final Fantasy VII. De quoi permettre de tester une partie plus ouverte du jeu, avec diverses activités au programme. Contrairement à la première section de la démo contenant le flashback de Nibelheim, dont la progression peut être conservée et être transférée vers le jeu final, cette partie est réservée à la démo et vous permet essentiellement de tester différentes mécaniques pour vous aiguiller un peu plus dans votre achat.

La mise à jour doit normalement corriger le mode Performances du jeu, assez décrié depuis la sortie de la démo. Un patch qui s’applique donc également au jeu complet, quelques jours avant sa sortie.

Final Fantasy VII Rebirth sortira le 29 février 2024 sur PS5.