Final Fantasy VII Rebirth : La mise à jour de la démo du 21 février viendra aussi corriger le mode Performances assez décrié

Celles et ceux qui se sont essayés à la démo de Final Fantasy VII Rebirth ont pu constater qu’elle présentait visiblement quelques faiblesses avec son mode Performances. Non pas du côté du framerate, qui affiche un 60 fps relativement stable, mais sur le rendu flou de l’image dans ce mode. Une critique qui est remontée aux oreilles de Square Enix, qui entend bien corriger le tir avant même la sortie du jeu.

C’est pourquoi l’éditeur annonce que lorsque la démo sera mise à jour la semaine prochaine, le 21 février, le mode Performances sera lui aussi amélioré dans le même temps, aussi bien pour cette build que pour le jeu complet. Une réaction assez rapide qui devrait permettre aux personnes déçues de la démo de redonner une chance à cette dernière.

The update to the Final Fantasy VII Rebirth demo scheduled for February 21st will apply improvements to the visual quality when selecting “Performance Mode” from the graphics options.

The same improvements will also be applied to the full game. #FF7R pic.twitter.com/Yt92XVuHF0

— FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) February 14, 2024