FIFA 23 : La série Ted Lasso s’invite dans le jeu de foot d’EA

Histoire de marquer le coup pour son dernier FIFA (mais pas son dernier jeu de foot), Electronic Arts compte multiplier les partenariats afin de toucher un plus large public pour ce FIFA 23. On a déjà eu un exemple avec une collaboration avec Marvel, et c’est aujourd’hui une association plus logique qui nous est présentée, puisqu’elle est en lien avec la série Ted Lasso, diffusée sur Apple TV+, qui a justement pour cadre le monde du football.

L’AFC Richmond entre dans la cour des grands

Ted Lasso et sa moustache ainsi que les joueurs du AFC Richmond vont donc s’inviter dans FIFA 23 dès la sortie du jeu. Il sera possible de choisir Ted Lasso en tant qu’entraîneur dans le mode Carrière, tout en gérant l’AFC Richmond au sein de la Premier League. L’équipe sera aussi disponible pour les matchs en ligne, et même le stade des Greyhounds : Nelson Road sera intégré au jeu.

Pour ce qui est du mode FUT, Ted Lasso pourra aussi être choisi comme manager, tout comme Coach Beard. Plusieurs éléments de personnalisations pourront être débloqués via des défis afin de les afficher sur les maillots de votre équipe si vous le souhaitez.

FIFA 23 est attendu pour le 30 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Le jeu est disponible en précommande.