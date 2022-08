FIFA 23 : Marvel va s’inviter dans FUT avec une collaboration spéciale

FIFA 23 sera peut-être le dernier jeu FIFA d’Electronic Arts, mais l’éditeur ne compte pas faire l’impasse sur son mode aussi décrié que plébiscité, FIFA Ultimate Team. L’éditeur a confirmé que ce mode serait de retour cette année, sans être gêné par les autorités de certains pays, malgré des lois qui commencent à se renforcer sur tout ce qui est lié aux mécaniques de lootboxes. Et aujourd’hui, EA peut nous en dire plus à propos de FUT pour FIFA 23, à commencer par une collaboration avec Marvel.

Les artistes Marvel célèbrent les stars du foot

Marvel et FIFA, voilà deux entités qu’on ne s’attendait pas forcément à voir ensemble sur un même événement. Mais rassurez-vous, vous ne verrez pas Steve Rogers taper une retournée acrobatique ou Tony Stark sortir ses plus beaux dribbles sur le terrain. Cet événement concerne en réalité le casting de Héros FIFA Ultimate Team, avec des joueurs qui vont être mis en avant avec des illustrations spéciales dans le mode FUT à l’occasion de la Coupe du Monde.

Ces changements ne seront donc qu’esthétiques pour les joueurs en questions, avec des maillots bonus, des ballons, et donc des portraits signés par des artistes œuvrant chez Marvel. On peut déjà voir que Landon Donovan, Ricardo Carvalho, Claudio Marchisio, Yaya Touré et Park Ji-Sung auront droit à cet honneur (qui sera évidemment payant)

FIFA 23 est attendu pour le 30 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Le jeu est déjà disponible en précommande.