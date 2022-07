FIFA 23 s’est présenté hier en long en large et en travers. Pour son dernier jeu avec le nom officiel « FIFA », Electronic Arts promet l’opus le plus abouti à ce jour. Que ce soit vrai ou non, les mordus de football vont évidemment se jeter sur cette édition 2023 afin de profiter de leurs équipes préférées.

Entre autres nouveautés, on peut compter sur deux nouveaux commentateurs français remplaçant Hervé Matoux : Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva. Pour retrouver toutes les infos de ce FIFA 23, n’hésitez pas à consulter notre article qui récapitule toutes les informations.

Prévu pour le 30 septembre prochain sur PC et consoles, le titre bénéficie de deux éditions avec la version standard et la version Ultimate qui ajoute des bonus supplémentaires. Afin de donner le plus rapidement le coup de sifflet de départ pour vos matchs, voici où précommander chaque édition.

Où précommander FIFA 23 Édition standard ?

Pour l’édition standard, on aura droit une nouvelle fois à Kylian Mbappé. En plus du jeu de base, cette version de base propose tout de même du contenu pour les précommandes avec :

Un élément joueur équipe de la semaine 1

Un élément Kylian Mbappé en prêt pour 5 matchs sur FIFA Ultimate Team

Choisir entre Davies, Son et Vinicius Jr. pour 3 matchs sur FIFA Ultimate Team

Un talent local en mode carrière

Voici les différentes boutiques où vous pourrez trouver FIFA 23 édition standard en précommande. A noter qu’il existe deux jaquettes pour les versions PS5/Xbox Series : une avec Mbappé, une autre avec Sam Kerr.

Amazon

Jaquette Kylian Mbappé

Jaquette alternative Sam Kerr

Micromania

Où précommander FIFA 23 Édition Ultimate ?

Pour l’édition Ultimate, notre champion du monde partage la vedette avec la joueuse Sam Kerr (membre de l’équipe nationale d’Australie et joueuse à Chelsea).

Concernant les bonus, on retrouve évidemment les même choses que l’édition standard avec en plus :

3 jours d’accès anticipé

Un élément joueur à surveiller

4600 Points FIFA

Un élément joueur Héros FUTA FIFA World Cup (Limité dans le temps uniquement)

Voici les différentes boutiques où vous pourrez trouver FIFA 23 édition Ultimate en précommande.

En dématérialisé

Pour l’instant, seuls ces revendeurs proposent les éditions standard et ultimate en précommande. Nous mettrons à jour l’article en fonction des ajouts, bons plans et offres d’ici la sortie de FIFA 23, fixée au 30 septembre.