Les serveurs de plusieurs jeux Ubisoft bientôt fermés

Fondée en 1986, l’entreprise française Ubisoft a fait énormément de chemin depuis. Au point de devenir l’un des piliers du jeu vidéo contemporain. Nombre de séries mondialement connues proviennent des studios de cette firme devenue très influente. Cela étant, cela n’empêche pas Ubisoft de fonctionner, globalement, comme les autres : lorsqu’un projet n’est plus rentable, il doit disparaître. Et c’est justement le sujet de cet article !

Un adieu prévisible

Ces derniers temps, on entend beaucoup parler de la fermeture des stores sur PlayStation 3, PSP et PS Vita. Un événement marquant dans l’industrie du jeu vidéo, soulevant de nombreuses craintes et faisant disparaître définitivement un paquet de jeux. Ubisoft a profité de ce moment de semi-panique pour annoncer, à son tour, la fermeture de plusieurs de ses services. En commençant par l’arrêt du Ubisoft Connect, que vous connaissez peut-être sous le nom Uplay. Rien de dramatique à ce niveau, mais certains se sentiront peut-être lésés, il est vrai.

Le pire reste encore à venir, puisque plusieurs titres verront bientôt leurs serveurs arrêtés, et la liste est longue. Dès le 1er juin prochain, il sera impossible de lancer une partie multijoueur sur les versions PC de ces jeux : Assassin’s Creed II, Prince of Persia : Les Sables oubliés, Far Cry 2, Anno 1404, Might & Magic: Clash of Heroes, Might & Magic X: Legacy, Splinter Cell Conviction, The Settlers 7.

Plus tard dans l’année, à une date encore indéterminée, ce sera au tour de ces quatre-ci de voir leurs serveurs disparaître : Ghost Recon Future Soldier, Rainbow Six Lockdown, Rainbow Six Vegas, Rainbow Six Vegas 2.

On peut dire qu’une page se tourne du coté de Ubisoft, et notamment de sa série Assassin’s Creed, qui avait connu son premier mode multijoueur avec son second volet. Mais c’est bien évidemment un problème auquel il fallait s’attendre : les serveurs coutent de l’argent aux éditeurs, et en cela ils sont loin d’être éternels. Il vous sera toujours possible de jouer à ces jeux en solo, cela dit ! Ubisoft préfère quant à lui se tourner vers l’avenir, ce que ne démentira pas sa présence à l’E3 2021.