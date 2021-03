PlayStation Store : Le site commence à faire disparaitre les stores PS3, PSP et PS Vita

La mauvaise nouvelle semble se confirmer. Il y a quelques jours, on apprenait que le PS Store allait fermer pour les PS3, PSP et PS Vita dès cet été, et il semblerait que cette disparition soit déjà en marche. Comme l’a repéré Eurogamer grâce à des utilisateurs de ResetEra, le site web du PlayStation Store a déjà commencé sa purge.

Le début de la fin

Cela faisait quelques temps que Sony avait relancé la page web de son PlayStation Store, n’y faisant plus apparaitre les sections de ces consoles. Malgré cela, il existait une URL de secours qui permettait de se rendre sur ces pages, cependant, cette page n’est désormais plus active et renvoie désormais vers la version actuelle du PlayStation Store.

Sony n’a pas encore fait de déclaration officielle à ce propos, mais l’information reportée par The Gamer la semaine dernière semble désormais se vérifier. S’il est toujours possible de se procurer des jeux via les stores de chacune de ces consoles, cela ne pourrait être qu’une question de temps. Pour rappel, il se pourrait que ces stores disparaissent des consoles (du moins pour la partie achat de jeux) dès le 2 juillet prochain pour la PSP et la PS3, contre le 27 août pour la PS Vita.