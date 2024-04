Fallout 4 : Les versions PlayStation 5 et Xbox Series du jeu arrivent enfin avec une mise à jour prévue pour le 25 avril

Toutes les plateformes sont concernées par la mise à jour

Un an et demi après l’annonce initiale, les versions PS5 et Xbox Series de Fallout 4 arrivent enfin ce mois-ci. Cette mise à jour sera donc disponible dès le 25 avril prochain, et elle apportera beaucoup de choses. Tout d’abord, sur PS5 et Xbox Series, le jeu devrait afficher un framerate plus solide à 60 images par seconde, en sachant qu’il y aura tout de même le choix entre un mode Performances et un mode Qualité (pour une meilleure résolution) sur ces consoles.

Celles et ceux qui restent sur l’ancienne génération ne seront pas laissés pour compte puisque la mise à jour apportera aussi des correctifs sur les versions PS4 et Xbox One, notamment pour la stabilité du jeu. Mieux vaut tard que jamais. Et même sur PC, il y aura de la nouveauté. Comme le support pour les écrans ultra-larges, des modifications de quêtes, une meilleure compatibilité avec les mods, ou encore une version Steam Deck vérifiée. Toutes les versions auront aussi droit à des articles gratuits dans le Creation Club, à savoir :

Apparences d’armes de l’Enclave

Apparences d’armures de l’Enclave

Fusil Tesla

Armure assistée Hellfire

Armure assistée X-02

Incinérateur lourd

Pack d’armes improvisées

Pack d’Halloween pour atelier

En bref, peu importe sur quelle plateforme vous possédez le jeu, Bethesda veut vous donner une raison de retourner sur ce Fallout 4.