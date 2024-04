La série Fallout produite par Amazon semble déjà être renouvelée pour une saison 2 avant même la diffusion du premier épisode

La saison 2 obtient déjà des financements

On ne sait pas encore si la série TV Fallout sera un succès ou non, mais la saison 2 est aujourd’hui bien plus loin qu’au stade de la réflexion. On apprend cela grâce à Variety qui a pu remarquer que la California Film Commission a annoncé débloquer 152 millions de dollars d’aide (via incitation fiscale) pour plus d’une dizaine de tournages sur le sol californien, et la saison 2 de Fallout est ici listée dans les programmes qui devraient en bénéficier.

Elle toucherait même un gros pactole avec une somme de 25 millions de dollars. Ce qui, finalement, ne représente qu’un sixième du coût de production de la première saison, qui est estimé à 153 millions de dollars. Mais Amazon ne va certainement pas cracher dessus, quitte à déplacer son lieu de tournage puisque la première saison a été produite entre New-York et l’Utah.

Sauf en cas d’énorme échec, vous pouvez donc vous attendre à ce que la série obtienne au moins une saison 2. Vous pourrez regarder la première dès le 11 avril, avec tous les épisodes qui devraient arriver aux alentours de 3 heures du matin (heure française) sur Amazon Prime Video.