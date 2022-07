Fable : Playground Games accueille Anna Megill (Control, Avatar) en tant que narrative lead pour travailler sur le RPG

Etant donné que la dernière conférence de Xbox s’est uniquement attardée sur les jeux prévus pour sortir dans moins d’un an, il était naturel de ne pas entendre parler de Fable. Ce dernier a beau avoir été annoncé il y a maintenant des années, son développement est loin d’être terminé, étant donné que Playground Games s’attaque à un genre que le studio est loin de connaître, le RPG. Et pour faire un bon RPG, il est important de bien gérer la narration et l’histoire, c’est pourquoi on apprend que Playground Games a recruté un talent notable dans ce domaine.

Some exciting news to end the week. I'm now the Narrative Lead on #Fable. Wooo! 🧚‍♂️💫 (Let's just pretend I did one of those little title-change videos) pic.twitter.com/Ab2DyXhIIa

— Anna Megill (@cynixy) July 8, 2022