Fable pourrait avoir un modèle de MMO/jeu service

Hier s’est tenue la conférence Microsoft. Au cours de ce Xbox Games Showcase, nous avons eu de nombreuses annonces. Mais si les surprises étaient relativement rares, les joueurs ont pu compter sur le retour d’une licence d’envergure, Fable, qui renait de ses cendres pour un tout nouvel épisode sur PC et Xbox Series X. Mais celui-ci pourrait bien désenchanter quelques personnes…

Le futur Fable, un jeu service ?

Et pour le plus grand bonheur de @SireGoupil : un jeu dans l'univers de FABLE.

Mais en MMO (désolé, pas FABLE 4). — C[h]rono Trigger[ed] (@CronoTK) July 23, 2020

Bien sûr, ce qui va suivre est à prendre avec des pincettes. Ce nouveau Fable, décrit comme « un nouveau départ pour la légendaire franchise » pourrait être un peu plus qu’un jeu solo. Bien qu’il soit décrit comme un RPG de grande envergure en monde ouvert, il se pourrait bien qu’il intègre des éléments multijoueurs.

La rumeur a d’abord été lancée par CronoTK, journaliste français, relayée par Resetera et qui avait sous-entendu avoir des sources avant la conférence. Affirmant qu’il s’agit d’un MMO et pas directement d’un Fable 4, il lance donc une petite bombe concernant le retour de la licence.

Bien sûr, il s’agit d’une déclaration tout droit sortie de nulle part et dont il est difficile de souligner la véracité. Sans méchanceté aucune, le journaliste ne dispose pas particulièrement d’un background riche en ce qui concerne les leaks ou informations de ce genre. Cependant, là où la rumeur prend consistance, c’est suite à la réaction de Daniel Ahmad (ZhugeEX) sur les forums de Resetera.

L’analyste de Niko Partners, toujours très bien informé, a lâché un « Je ne lirais pas trop lourdement cela. Ce n’est pas un MMO au style des années 2004 ». Daniel Ahmad est une source qui a prouvé à de nombreuses reprises que l’on pouvait lui faire confiance. Il va donc dans le sens de la déclaration mais en modérant les propos, expliquant qu’il y aurait bien des éléments de MMO mais pas comme un MMO traditionnel que l’on connait. Comprenez par là, un jeu service avec une partie partagée avec d’autres joueurs.

Evidemment, avec l’échec cuisant de Fable Legends, il reste logique que Microsoft n’emprunte pas le même chemin. Néanmoins, il est tout aussi logique que le constructeur parte sur une direction GaaS (Game As Service) en proposant un jeu service qui pourrait être alimenté sur la durée, permettant de fidéliser les joueurs (notamment au Game Pass).

Voyons donc plutôt cela comme un moyen d’ajouter du contenu sur la durée, en espérant que le cœur de ce nouveau Fable reste tout de même un jeu purement solo, sans trop être impacté par cette composante multijoueur. Reste à savoir comment se traduit cette partie.

Pour l’instant, Fable n’a présenté ni gameplay ni date de sortie. On sait simplement qu’il est développé par Playgrounds Games (Forza Horizon) et qu’il arrivera sur PC et Xbox Series X.