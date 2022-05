L’extension Eldest Souls : Depths of the Forgotten disponible gratuitement dès aujourd’hui

Pour ceux qui seraient passés à côté de ce jeu, Eldest Souls propose de parcourir les couloirs sombres d’une cathédrale où siègent d’anciens dieux propageant leurs sombres influences en-dehors de ces murs et dans le monde deshommes. On incarne alors un héros bien décidé à faire le ménage dans cette bâtisse.

Ce boss rush développé par Fallen Flag Studios, sorti en juillet dernier, revient alors sur le devant de la scène avec une nouvelle extension baptisée : Depths of the Forgotten. Celle-ci propose du contenu supplémentaire en plus d’être disponible gratuitement et ce, dès aujourd’hui.

Une longévité accrue et bienvenue

Lors de notre test sur le jeu, on avait recensé la maigre durée de vie de ce dernier bien qu’elle soit à moitié compensée par un NG+ qui se révèle malheureusement très peu accessible. La présence de ce DLC, qui plus est gratuit, a donc le bon goût de rehausser la durée de vie avec des nouvelles zones à l’intérieur desquelles on retrouve :

3 boss supplémentaires

Un nouveau système de personnalisation d’arme

4 nouvelles armes aux propriétés uniques

1 nouveau pnj

1 nouvelle shard

De nouvelles parties du lore à exhumer

Nul doute que cet ajout fera plaisir aux personnes voulant de nouveau se confronter aux défis de la citadelle, tout en profitant des nouveaux outils de personnalisation qui viennent avec cette extension Depths of the Forgotten.