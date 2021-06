Eldest Souls annonce sa date de sortie fixée au 29 juillet prochain

Cela faisait un moment que l’on attendait la venue du prometteur Eldest Souls. Initialement prévu l’année passée, le titre du studio Fallen Flag a pris son temps, notamment pour se peaufiner mais aussi accueillir des versions PlayStation et Xbox. Bonne nouvelle, on a maintenant une date de sortie qui est tombée pendant le Future Games Show.

Les Dieux ont du souci à se faire cet été

En plus d’un très chouette story trailer animé, le studio nous donne rendez-vous le 29 juillet pour la sortie de Eldest Souls. Le titre arrivera sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC via Steam, dont la fiche est déjà en ligne si vous souhaitez l’ajouter à votre liste de souhaits.

Pour rappel, Eldest Souls est un action RPG où l’objectif est d’enchaîner les boss et de les terrasser. En tant que guerrier solitaire, votre tâche sera de tuer les Anciens Dieux qui auront chacun un style différent. On nous promet un système de progression de personnage unique et de nombreux pouvoirs et capacités pour venir à bout de nos opposants.