Evil Genius 2 : World Domination dévoile un nouveau trailer et son contenu post-lancement

Annoncé lors de l’E3 2019 avant d’être repoussé l’an dernier à cause de la crise sanitaire, Evil Genius 2 : World Domination prépare sa sortie prévue à la fin du mois en diffusant un nouveau trailer et en dévoilant son contenu post-lancement.

Du gameplay à foison et un season pass au programme

Durant quatre minutes, la vidéo partagée par Rebellion est loin d’être avare en gameplay puisqu’elle nous montre presque tout ce que l’on pourra faire dans le titre. Construction et aménagement des différentes pièces de la base, gestion des sbires, recherche de technologies diverses et variées, planification de votre prise de contrôle sur les différentes régions du monde, interrogatoire des agents ennemis, visiblement, il y aura de quoi s’occuper.

Notez que le studio britannique a également profité de l’occasion pour indiquer que le jeu de gestion et de stratégie intègrera quatre campagnes mettant en scène quatre génies du mal différents ainsi qu’un mode photo au lancement. Des mises à jour gratuites et du contenu payant ajoutant un personnage supplémentaire avec son scénario et son propre repaire ainsi que des types de sbires, des pièces, des pièges et des objets inédits sont aussi au programme.

Evil Genius 2 : World Domination sortira le 30 mars prochain à 17h heure française sur PC via Steam. Le titre pèsera 18 Go sur votre disque dur. Deux éditions sont disponibles et proposent des bonus de précommande. La Standard (39,99€) inclut la Fontaine de Jouvence et le Cheval de Troie et la Deluxe (59,99€) comprend, en plus des deux butins précédents, l’Aurore Boréale et un accès au premier Season Pass.