Evil Genius 2 : World Domination

Evil Genius 2 : World Domination est un jeu de stratégie et de gestion qui emprunte un ton léger : vous incarnez un mégalomane qui ne souhaite qu'une seule chose, dominer le monde. Votre objectif sera alors de construire votre base secrète, entraîner vos sbires, recruter des hommes de main et les envoyer en mission, toujours dans un seul but, être celui qui règne sur le monde.