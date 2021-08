Stardew Valley, Aragami 2, Evil Genius 2 et Pupperazzi seront disponibles sur le Xbox Game Pass

L’émission [email protected] présentée en collaboration avec Twitch Gaming a permis de lever le voile sur de nombreux jeux indépendants, mais aussi au Xbox Game Pass de présenter certains jeux qui arriveront bientôt sur le programme. Voici les titres qui ont confirmé leur arrivée sur le Xbox Game Pass durant la présentation.

On commence avec la plus grosse annonce, à savoir Stardew Valley, qui confirme qu’il arrivera prochainement sur le Xbox Game Pass. Quand, on ne sait pas exactement, si ce n’est que ce sera durant l’automne, à la fois sur les consoles Xbox et sur PC.

Vient ensuite Aragami 2, qui sortira quant à lui sur le Game Pass dès son lancement, soit le 17 septembre prochain. Le titre a d’ailleurs profité de la présentation pour nous en dire plus sur son histoire avec un nouveau trailer.

Evil Genius 2 a ensuite confirmé sa sortie sur consoles (PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series) pour la fin de l’année, tout en déclarant qu’il arriverait sur le Game Pass dans le même temps.

On notera également l’arrivée de Pupperazzi, un jeu où il faut photographier des chiens, qui débarquera prochainement, sans plus de précisions pour le moment.

Quick clarification on Pathfinder: Wrath of the Righteous at this time it is *not* coming to Game Pass.

Sorry for any confusion! We're very excited for it too!

— [email protected] (@ID_Xbox) August 10, 2021