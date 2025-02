Eternal Strands dévoile sa feuille de route pour l’année 2025 avec de jolies surprises

Le studio montréalais Yellow Brick Games s’est alors fendu d’un tweet pour promouvoir le contenu attendu dans les prochaines semaines et les prochains mois pour Eternal Strands. Au programme : mises à jour majeures et non pas un mais bien deux DLC attendus.

L’Eternel DLC

Si l’on en croit l’iconographie regroupant toutes les nouveautés attendues au fil des prochaines semaines, ont peut remarquer qu’à date, l’année 2025 sera séparée en trois temps principaux pour le jeu québécois :

Pour fêter le premier mois de commercialisation, de nombreux ajustements seront opérés en mars sur les combats, les effets visuels, mais aussi sur le confort utilisateur tout comme l’arrêt de la perte de l’inventaire en cas de mort suite à une chute, et surtout la réduction d’apparition des « Inondeurs », ces monstres très retors à combattre et surtout très pénibles de par leur présence accrue dans les derniers mondes du jeu

Le meilleur est donc à venir pour Eternal Strands, qui, on vous le rappelle, est disponible depuis le 28 janvier sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S et dans le PC Game Pass et le Xbox Game Pass Ultimate. Vous pouvez en attendant retrouver notre test et même découvrir tous nos guides sur le jeu pour savoir comment venir à bout de tous les boss majeurs du titre de Yellow Brick Games.