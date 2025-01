Guide Eternal Strands

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Eternal Strands.

Battre tous les boss du jeu Arkon Frappepierre Wyverne Ashpeak



FAQ Eternal Strands

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Eternal Strands. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Eternal Strands

Eternal Strands est un jeu d’action-aventure développé et édité par Yellow Brick Games, un studio fondé par un des créateurs de la saga Dragon Age, Mike Laidlaw. Dans ce jeu, on y incarne Brynn, une jeune Tisseuse accompagné d’un groupe de fidèles qui tente de retrouver et percer les secrets d’un monde perdu et disparu après une catastrophe, L’Enclave. Armée de puissantes capacités magiques et d’un arsenal d’armes à améliorer, elle devra affronter des ennemis pouvant à la fois être de forme humanoïde tout comme des créatures et bêtes gigantesques. Nous vous avions présenté ce jeu durant notre dernier AG French Direct, le studio étant francophone basé à Montréal.

En quoi consiste le gameplay d’Eternal Strands ?

Dans Eternal Strands, vous devrez utiliser l’environnement et les éléments tels que la glace et le feu à votre avantage lors de ces combats tout en profitant de votre don d’escalade pour vous créer de nouveaux chemins. Une très bonne manière de partir à la découverte de vastes zones ouvertes à la recherche des mystères perdus de l’Enclave. Tout ou presque est possible dans Eternal Strands, tant l’environnement répondra à vos actions, pouvant prendre feu tout comme geler ou exploser sous l’effet de vos incantations, permettant une totale créativité dans les solutions menant à votre victoire.

Vous pourrez notamment utiliser la télékinésie, le troisième type de pouvoir disponible, pour lancer des troncs d’arbres enflammés sur vos ennemis, ou encore briser des arbres et maisons à proximité grâce aux pouvoirs de votre Cape, nécessaire à l’utilisation de vos pouvoirs de Tisseuse, mais devrez aussi utiliser vos armes (épée/bouclier, arc et arme à deux mains) en totale symbiose et améliorées grâce aux matériaux que vous trouverez dans l’Enclave. Et à mesure que les secrets de l’Enclave se dévoileront à vous, vous pourrez retrouver la chaleur de votre camp de base où vous attendront les personnes hautes en couleur composant votre équipe.

Il y a un petit côté Shadow of the Colossus non ?

Bien vu ! Notamment en ce qui concerne les gigantesques créatures que vous devrez affronter. La manière la plus utile de les mettre à terre sera de grimper dessus, de taper dans leurs armure pour la briser et ainsi mettre à nu des points faibles à viser ou taper. Vous pourrez aussi utiliser les éléments comme la glace pour immobiliser les membres d’un ennemi imposant, mais pourrez aussi bloquer d’éventuels projectiles pour les retourner contre eux et enfin triompher et récupérer de précieuses ressources.

Quelle est la durée de vie du jeu ?

Les développeurs ont annoncé une moyenne de 25h pour terminer Eternal Strands, ce que confirme notre test, allant d’une fourchette de 20 à 30h de jeu pour tout voir.

Quand et où sort Eternal Strands ?

Eternal Strands sort le 28 janvier 2025 sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Le jeu sera également disponible dans le Xbox Game Pass dès son lancement.

Configurations PC

Les développeurs ont partagé les configurations PC nécessaires pour faire tourner Eternal Strands.

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 / Windows 11

Processeur : Intel Core i5-9400 / AMD Ryzen 5 3350

Mémoire vive : 8 Go de mémoire

Graphiques : Nvidia GeForce GTX 1660 Super 6GB / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB / Intel Arc A580

DirectX : Version 12

Espace disque : 24 Go d’espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 / Windows 11

Processeur : Intel Core i5-11600 / AMD Ryzen 5 5600X

Mémoire vive : 16 Go de mémoire

Graphiques : Nvidia GeForce RTX 3070 8GB / AMD Radeon RX 6800 16GB / Intel Arc A770

DirectX : Version 12

Espace disque : 24 Go d’espace disque disponible

Où acheter Eternal Strands ?

En plus de sa disponibilité dans le Xbox Game Pass dès son lancement, le jeu est également disponible sur PC et consoles au prix de 39,99 €.

En bref