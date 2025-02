Comment battre le Griffe-Glace des Highlands ? – Guide Eternal Strands

Comment battre le Griffe-Glace des Highlands ?

Localisation : Le Bastion, accessible depuis La Flèche de Haut-Dynevron

Le Bastion, accessible depuis La Flèche de Haut-Dynevron Récompense majeure : Filament de Mine glaciale

Tout comme pour le Dos-cristal de Brenning, le Griffe-Glace des Highlands aura pour faculté de maitriser la glace. Prenez alors le temps de vous équiper d’armures résistantes au froid mais aussi pourquoi pas de Fioles de voile glacial.

Pour battre le Griffe-Glace des Highlands, vous devrez comme d’habitude l’escalader pour frapper les différentes parties de son corps. Progressez au fur et à mesure sur les zones fragiles de sa carapace pour finir par mettre à zéro sa barre de vie. Attention cependant, la créature tentera de vous faire tomber donc si c’est le cas, maintenez le bouton à l’écran ou sautez pour éviter d’être propulsés. Il tentera aussi de vous piétiner avec ses puissantes pattes alors essayez de les endommager pour éviter qu’il n’aie le temps de le faire.

Il existe un moyen plus rapide mais un peu plus dangereux de vous en sortir, il s’agit de retirer son Filament via son point de locus. Son point de locus se trouve dans son dos. Malheureusement, comme pour la Wyverne d’Ashpeak, celui-ci n’apparaît que la créature s’envole, vous allez donc devoir lui monter dessus avant qu’elle ne prenne la voie des airs. Pour éviter qu’elle ne tourbillonne une fois en l’air et vous éjecte, endommagez une de ses ailes (elle doit être fracturée comme sur l’image ci-dessus) mais surtout pas les deux car sinon la créature ne pourra plus s’envoler et le point de locus n’apparaîtra donc pas.

Attention car l’atterrissage de la créature est assez mouvementé, donc tentez de sauter avant qu’elle ne se pose, ou posez de la glace sur ses pattes pour la forcer à atterrir doucement et prendre du temps avant un nouveau vol, ce qui vous laissera le temps de monter sur son dos et d’extraire le filament pour mettre fin au combat.

Voilà qui clôture ce nouveau combat de boss. Pour tout savoir sur Eternal Strands, n’hésitez pas à consulter notre Wiki complet dédié au jeu.