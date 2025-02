Comment battre le Dos-Cristal de Brennig ? – Guide Eternal Strands

Comment battre le Dos-Cristal de Brennig ?

Localisation : Forêt des Bois brillants

Forêt des Bois brillants Récompense majeure : Filament de Mur de glace

Contrairement à la Wyverne d’Ashpeak ou à l’Arkon Flammevie, le Dos-Cristal de Brenning aura pour faculté de maitriser la glace. Prenez alors le temps de vous équiper d’armures résistantes au froid mais aussi pourquoi pas de Fioles de voile glacial.

Pour battre le Dos-Cristal de Brenning, vous devrez comme d’habitude l’escalader pour frapper les différentes parties de son corps. Progressez au fur et à mesure sur les zones fragiles de sa carapace pour finir par mettre à zéro sa barre de vie. Attention cependant, la créature tentera de vous faire tomber donc si c’est le cas, maintenez le bouton à l’écran ou sautez pour éviter d’être propulsés.

Il existe un moyen plus rapide mais un peu plus dangereux de vous en sortir, il s’agit de retirer son Filament via son point de locus. Cette fois, ce point se situe à l’arrière de son cou. Mais pour l’instant caché par une crinière très épaisse, vous allez devoir la détruire. Nous vous le mettons dans le mile, il vous faudra utiliser le feu pour faire fondre la glace. Bien que vous disposiez probablement à ce stade du Souffle de Wyverne, nous vous recommandons d’attendre d’avoir construit l’Arc ardent pour être plus mobile et plus à distance de la bête le temps de faire fondre sa crinière.

Mais ce ne sera pas tout puisqu’il vous faudra détruire des cristaux disséminés sur son corps, il sont au nombre de 7, deux sur son dos, un sur chaque patte à l’avant, deux sur sa tête et enfin le dernier au bout de sa queue. Une fois ceci fait, le point de locus sera libéré et il faudra escalader la bête pour arracher son filament et ainsi mettre un terme au combat.

Voilà qui clôture ce nouveau combat de boss. Pour tout savoir sur Eternal Strands, n’hésitez pas à consulter notre Wiki complet dédié au jeu.