Après avoir joué aux apprentis magiciens dans The Big Book of Madness, et si nous nous échappions d’un Asile ? C’est ce que nous propose le jeu Escape From the Aylum, mélangeant à la fois escape game, jeu d’énigme et jeu narratif. Le jeu est édité par Lifestyle et est une adaptation/traduction du même jeu issu de Russie. Un gros travail a donc été réalisé par l’équipe française pour proposer une version vraiment adaptée au public français.

Avant que l’on vous parle plus en détail du jeu et des conditions de test, il faut savoir que Escape From The Asylum propose un format assez particulier. En effet, lorsque vous achetez le jeu, vous achetez en réalité 2 boîtes. Oui, deux boîtes correspondant aux deux parties de l’expérience qu’est le jeu. Pensé comme une série télévisée, Escape From The Asylum se joue en dix parties, deux saisons de 5 épisodes.

Dans chacun des épisodes, vous allez incarner un personnage que vous ferez évoluer et progresser. Cette chronique ne contiendra aucun spoiler pour ne pas vous gâcher les nombreuses surprises que cache le jeu. A l’occasion de cette chronique, nous avons joué à l’ensemble de la campagne d’Escape From The Asylum avec le même groupe de joueurs où nous étions 4 personnes sur un rythme d’une partie par semaine. Dépendant des parties, de la difficulté des énigmes et de notre état de fatigue, un chapitre pouvait se dérouler entre 55 minutes à 2 heures.

Bienvenue à l’asile !

Escape From The Asylum est un jeu d’escape game narratif à partir d’un joueur. Le principe du jeu est simple : vous suivez les histoires des 5 personnages que vous incarnerez dans chaque épisode, et vous devrez résoudre différentes énigmes que ce soit pour obtenir un document comme ouvrir une porte. Une des originalités est que vous aurez à faire des choix lors de la partie qui conditionneront les épisodes. Le jeu est conçu de telle façon que vous devrez remplacer différentes parties du jeu par d’autre qui seront par la suite utilisées ou non.

Le jeu fonctionne avec un matériel somme toute assez simple : des cartes, un plan, des portes. A chaque porte, une salle de l’asile, qu’il faudra (ou non) réussir à ouvrir en trouvant la solution à l’énigme proposée. Dans chaque porte se trouveront différents contenus, pouvant être ou non des indices ou des énigmes.

On se retrouve donc dans une découverte de chaque instant, que ce soit lors de la lecture des cartes aux sessions de résolutions d’énigmes. Le jeu est d’ailleurs très bien construit dans sa volonté de nous plonger dans son ambiance particulière.

Un jeu difficile mais récompensant !

Qu’on ne se le cache pas, Escape From The Asylum est un jeu difficile, très difficile. Un des escape games les plus difficiles que nous avons pu faire à ce jour. Les énigmes sont toutes conçues pour donner des résultats en 4 chiffres, ce qui a à la fois conditionné les créateurs, tout en pouvant jouer avec cette contrainte, proposant des énigmes mathématiques, logiques, physiques.

Très clairement, Escape From The Asylum fait partie de ces jeux qui vous procurera de véritables moments « eurekà ! ». Il n’est pas rare de buter pendant 20, 30 minutes devant une énigme retors car personne dans le groupe de joueurs ne possède la logique nécéssaire pour résoudre le puzzle.

Et, et nous voulions garder cet aspect-là pour la fin, Escape From The Asylum est un jeu rejouable. Oui, une fois que vous avez fait la campagne complète, vous aurez la possibilité de réinitialiser tout le matériel et de relancer une partie, en essayant différents choix. Tout comme un Telltale en vrai !

Pour qui s’adresse Escape From The Asylum ?

Escape From The Asylum est un jeu qui par son principe et son genre, est accessible. Tout le monde peut jouer à un escape game. Pour ce jeu précis, on vous recommandera tout de même de jouer entre adultes ou adolescents. Que ce soit au niveau des thématiques ou de la complexité du jeu. Très clairement, on entre dans la catégorie 14+ que l’on retrouve sur certains jeux de société.

En terme de temps de jeu, considérez 10 minutes de mise en place et de préparation à chaque ouverture de boîte, et comptez entre 1 et 2 heures pour chaque chapitre, dépendant si vous souhaitez vraiment compter votre temps ou si vous voulez profiter davantage de l’histoire et ne pas se poser trop de contraintes.

Escape From The Asylum est l’une des meilleures expériences escape games que nous avons réalisées à la maison. Long, rejouable et surtout très immersif, on prend un vrai plaisir à progresser, découvrir et décider du sort de nos personnages, tout en nous prenant la tête devant une énigme retors. Un incontournable pour les fans du genre !