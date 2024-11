Enshrouded : l’énorme mise à jour « Souls of the Frozen Frontier » est disponible aujourd’hui, voici tout ce qu’elle contient

« Yon can pet the dog »

Enshrouded est un titre que nous apprécions particulièrement et dont nous attendons avec impatience la sortie définitive, prévue pour 2025. En attendant, ce RPG de survie en monde ouvert accueille sa quatrième mise à jour : Souls of the Frozen Frontier. Il s’agit du plus gros ajout en termes de contenu à ce jour. Le jeu revêt un habillage hivernal avec de nouveaux paysages enneigés et surtout montagneux. Mais ce n’est pas tout, de nombreux ajouts et éléments de confort sont également à noter.

En résumé, la mise à jour Souls of the Frozen Frontier inclut :

Un nouveau biome montagneux

L’ajout de la météo dynamique

Des animaux de compagnie

Du bétail et de l’élevage

Des dragons

Le niveau max passe à 35

De nouvelles armes et de nouvelles armures

Grâce à une feuille de route évolutive, qui repose sur un système de propositions et de votes de la communauté, Keen Games peut se concentrer sur les demandes les plus populaires des joueurs. Parmi celles-ci, les animaux et le bétail figuraient en tête de liste. Désormais, vous pouvez apprivoiser des animaux et les intégrer à votre base pour qu’ils produisent régulièrement des ressources. Il est également possible que ces créatures se reproduisent, vous permettant ainsi de faire de l’élevage. En outre, les chiens et les chats peuvent devenir des animaux de compagnie exemplaires.

Comme dans la vraie vie, ils n’ont pas d’utilité fonctionnelle, mais dans Enshrouded, ils vous octroieront un buff lorsque vous les caressez. Les PNJ font également leur retour, grâce au pouvoir renforcé de la Flamme, ramenant de nombreuses âmes à Embervale. Ces nouveaux alliés peuvent être invités dans vos bases pour aider à la fabrication d’objets et à diverses tâches, en contribuant ainsi à la reconstruction du monde.

Les conditions météorologiques dynamiques ne seront pas là uniquement pour faire joli. Par exemple, la montagne nécessitera des vêtements adaptés pour affronter le froid glacial et les nouvelles altitudes. Les variations de température, la pluie et d’autres éléments climatiques influenceront désormais vos aventures, ajoutant une dimension de survie supplémentaire au gameplay.

Enshrouded est disponible en accès anticipé sur PC via Steam. La version 1.0 est prévue sur PC et consoles en 2025 sans plus de précision.