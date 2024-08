Nous avons eu notre dose de jeux de survie cette année (Palworld, Soulmask…), mais celui qui a retenu le plus notre attention grâce à une approche ingénieuse et plus accessible du genre, c’est Enshrouded. Avec sa dimension RPG en monde ouvert, le titre édulcore le caractère parfois trop rustre et répétitif des jeux de survie.

Il bénéficie en plus d’un suivi exemplaire de la part du studio, à l’image de la dernière mise à jour majeure sortie il y a peu. Aujourd’hui, Keen Games révèle que le jeu a atteint les trois millions de joueurs pour son accès anticipé. L’équipe de développement continue de peaufiner leur bébé et prévoit une sortie définitive sur PC, consoles PlayStation et Xbox en 2025.

Enshrouded just hit 3 Million Players! 🎉

We couldn't have done it without you (and you, and you, and…), and we're beyond grateful for your support. 🙌

— Keen Games ➡️ Enshrouded out NOW! (@KeenGamesStudio) August 8, 2024