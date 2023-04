Endless Dungeon repousse sa date de sortie de quelques mois

Ça vaut sans doute le coup d’attendre

Initialement prévu pour sortir le 18 mai prochain, Endless Dungeon sortira finalement le 19 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Le studio explique en effet qu’ils ont besoin de plus de temps pour peaufiner le jeu notamment en se basant sur certains retours de la communauté. Les créateurs de la série Endless et Humankind semble bien tirer parti de leur plateforme Game2Gether permettant à une partie de la communauté d’essayer certaines parties afin d’offrir des retours souvent précieux aux développeurs.

Romain de Waubert, Directeur Général d’Amplitude Studios, s’est d’ailleurs exprimé au sujet de ce report :

« Nous sommes reconnaissants et honorés de constater que les joueurs sont impatients de jouer à ENDLESS DUNGEON. Les retours que nous avons reçus lors de nos sessions OpenDev jusqu’à présent nous ont prouvé que nous avions vraiment quelque chose de spécial entre les mains et nous voulons nous assurer que le jeu atteigne son plein potentiel. Les joueurs ont toujours été au cœur de la philosophie de notre studio et la sortie d’ENDLESS DUNGEON en octobre nous donnera le temps supplémentaire de continuer à travailler avec la communauté et de peaufiner le jeu pour la meilleure expérience possible dès le premier jour. Nous avons hâte que les fans de l’univers et les nouveaux joueurs découvrent le gameplay unique d’ENDLESS DUNGEON, une combinaison de rogue-lite, d’action tactique et de tower defense ».

De notre côté, nous avons pu l’approcher par deux fois et il faut avouer que nous avons plutôt accroché au concept de ce jeu coopératif mêlant tower-defense et roguelite. Vous pouvez également retrouver notre interview de Romain de Waubert et Jean Maxime Moris pour avoir plus d’informations sur les ambitions du titre.