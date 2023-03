Aperçu Endless Dungeon – Vers la nouvelle bombe signée Amplitude ? 

Après l’excellent Humankind, Amplitude est de retour avec Endless Dungeon, leur seconde itération dans le Rogue Lite après Dungeon of the Endless. Nous avons eu l’occasion de découvrir le titre dans les locaux du studio parisien. A quoi pouvons-nous nous attendre ? On vous en parle maintenant.

Conditions d’essai : Nous avons eu l’occasion de jouer pendant environ deux heures à Endless Dungeon. Le jeu étant pensé pour de la coopération en équipe de 3, nous avons découvert le jeu avec un confrère journaliste ainsi qu’une personne de l’équipe de développement du jeu qui nous a accompagnés pendant l’ensemble de la session.

Un système de jeu complet et dynamique

Le premier contact avec le jeu est véritablement séduisant. Avant de rejoindre notre équipe, nous avons réalisé la phase de tutoriel qui nous a appris le fonctionnement du titre. Exit le tour par tour de Dungeon of the Endless, Endless Dungeon est désormais un jeu en temps réel avec des contrôles directs.

On se retrouve donc avec notre personnage, avec une vue isométrique et des contrôles twin-stick. On se déplace avec le premier, on vise avec le second. Un premier bouton nous permet simplement de tirer avec notre arme principale et on dispose d’un second slot d’arme que l’on pourra remplir avec ce que l’on trouve durant la partie. Deux pouvoirs sont également disponibles, propre à chaque personnage. Le premier s’utilise plutôt régulièrement tandis que le second est équivalent à une attaque spéciale, se remplissant au fur et à mesure de votre progression.

Ce qui fait la grosse différence avec d’autres rogue lite du genre, c’est l’ajout de la dimension tower defense. Elle s’articule tout d’abord avec la possibilité dans chacune des salles constituant l’étage d’ajouter des tourelles de défense. L’autre dimension tower defense s’articule également dans votre objectif, défendre le cristal et le déplacer afin de déverrouiller la porte nous conduisant à l’étage supérieur.

Et les ennemis me direz-vous. Chaque étage est donc constitué de différentes salles que vous déverrouillez. Vous y trouverez à la fois des coffres, des zones de production où vous pourrez y ajouter des générateurs de différentes ressources, et, bien entendu, des salles où les monstres vont pouvoir arriver. Ce qui est important à savoir c’est qu’à chaque ouverture de porte, le risque de lancer une vague d’ennemis grandit. Il faudra décider judicieusement quelle porte ouvrir et ne pas foncer tête baissée.

Dès que vous souhaitez déplacer le cristal, pour déverrouiller une autre section du niveau ou l’emmener déverrouiller la porte de fin de l’étage, une vague va se lancer. Il faudra donc en amont préparer le terrain avec assez de tourelles pour ralentir les vagues et se coordonner avec vos coéquipiers afin de survivre et réussir à transporter ainsi le cristal vers sa destination.

Forcément, plus vous progresserez et plus le jeu sera difficile. Il sera possible de rencontrer des boss également qui seront beaucoup plus compliqués à vaincre, et chaque type d’ennemi aura une résistance et une faiblesse du côté de différents types tels que le poison ou l’électricité. Cela rendra quasiment inutilisable certaines de vos armes donc il faudra également prier pour réussir à trouver dans l’étage une arme faisant des dégâts de feu pour éliminer les insectes par exemple.

Une fois que vous aurez réussi à franchir un certain nombre d’étages, vous aurez le choix entre deux nouveaux biomes qui seront présents pour progresser dans votre run. De ce qui nous a été dit par l’équipe, il faudra actuellement entre 2 à 5h pour compléter totalement une run de Endless Dungeon. Nous sommes donc sur des durées de parties plutôt longues, ce qui change également par rapport aux autres jeux du genre. A noter que si le jeu est pensé véritablement pour des escouades de trois joueurs, il est également possible de se lancer à deux personnages dans le jeu. Si vous êtes un joueur solitaire, un système de changement dynamique de personnage est prévu ainsi qu’un système d’ordre. Nous n’avons pour le coup pas eu l’occasion de le tester, donc nous en reparlerons lors de notre test.

Un Tower-rogue-lite-defense nerveux

Nos premières impressions concernant le jeu sont franchement très positives. Nous avons eu l’occasion pendant cet essai de jouer 3 des huit personnages qui seront disponibles lors de la sortie de Endless Dungeon. Chaque personnage est véritablement différent, ce qui constitue déjà un renouvellement lors de nos parties, et la conception procédurale de chaque étage fonctionne également totalement.

L’autre grande réussite de ce que l’on a essayé, c’est le rythme de la partie. Le jeu est ultra nerveux. La tension est constante, que ce soit dans les micro décisions que nous avons à tout moment comme dans les grandes joutes contre les vagues d’ennemis. La communication avec les autres joueurs est ici primordiale. On a l’impression que Amplitude studio a totalement réussi ici son pari de proposer un jeu avec une grande dose d’action, mais avec une dimension tactique très forte. Que ce soit dans la communication donc, mais aussi dans toute la dimension de choix de prioriser telle ressource, de placer telle tourelle à cet endroit, ou encore de lancer la recherche de ce nouveau type de tourelle. Étant donné également que chaque action va faire monter la possibilité du lancement d’une vague, on se retrouve également confronté avec du décisionnel tactique important à faire à chaque instant.

Concernant la dimension rogue lite en elle-même, le studio nous promet de nombreux unlock au fur et à mesure de notre progression, avec des personnages, armes, améliorations, mais aussi des cocktails. Les cocktails sont activables avant le début de chaque run dans le hub (le saloon), et offrent des conditions de partie totalement différentes, permettant de véritablement renouveler l’expérience.

Si au niveau de l’histoire, nous n’avons pas encore eu l’occasion d’en découvrir énormément, de nombreux éléments scénaristiques seront disséminés également avec la progression de l’ensemble. Pour conclure, ce que nous avons vu et entendu dans le jeu nous a également fortement séduits, avec cette direction artistique comics et son univers western spatial, et une bande-son toute en sonorités électroniques très plaisante. Endless Dungeon est prévu pour le 18 mai 2023 sur PC, Max, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch.