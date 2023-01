Endless Dungeon : Une jolie édition physique est disponible en précommande

Après avoir prouvé sa maitrise du genre du 4K avec Humankind, le studio Amplitude nous revient avec son mélange de roguelite et de tower defense, Endless Dungeon. Le titre se sera fait attendre pendant quelques années mais il arrive enfin au bout de son développement avec une sortie en mai dans le viseur. L’annonce de cette date a aussi été l’occasion pour le studio de préciser qu’une édition physique était aussi dans les tuyaux pour son jeu, et Amazon a justement ouvert les précommandes de cette dernière.

Où précommander Endless Dungeon ?

Vous pouvez donc dès maintenant réserver votre exemplaire d’Endless Dungeon sur Amazon, aussi bien sur PC que sur consoles. Il s’agit là d’une édition Day One, qui comprend quelques bonus physiques sympathiques, le tout pour 39,99 €.

Cette édition Day One contient les éléments suivants :

Le jeu en version boîte

Un jeu de cartes « Recherche du Cristal »

Un artbook « Escouade téméraire »

La bande-son en format numérique

Le pack de costumes « Pioneer Elite »

Le pack de costumes « Die-Hard »

Pour rappel, Endless Dungeon est prévu pour le 18 mai prochain sur PC via Steam et Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. La version Switch arrivera quant à elle un peu plus tard, sans plus de précisions pour le moment.