Légendes Pokémon Arceus a une série d’objets à collectionner assez mystérieux, les vieux poèmes. Puisqu’ils sont enterrés, il faut attendre d’avoir la monture Ursaking pour commencer à les chercher, ce qui se fait pendant la mission Le souci de Marcia.

Cet article est en cours de rédaction et sera mis à jour en fonction de nos trouvailles.

Comment trouver les vieux poèmes dans Légendes Pokémon Arceus ?

Ces items étant enterrés, il faut se promener à dos d’Ursaking et suivre ses pistes pour espérer tomber sur un vieux poème. La subtilité c’est que la seule différence avec une autre trouvaille de la monture, c’est que votre personnage descend d’Ursaking quand il est sur le point de trouver un poème (ce qui explique pourquoi ce guide se contentera d’images de la carte pour indiquer les emplacements vu ce côté imprévisible).

Pourquoi chercher les vieux poèmes dans Légendes Pokémon Arceus ?

On peut se poser légitiment la question puisque cela ne fait pas partie d’une quête et que tous les obtenir ne donne pas la moindre récompense. C’est donc à première vue un petit bonus pour les curieuses et curieux qui veulent en savoir plus sur le lore, c’est à dire sur la région d’Hisui et son histoire. Mais il n’est pas impossible que quelqu’un découvre un jour une raison supplémentaire cachée.

Où trouver les vieux poèmes dans Légendes Pokémon Arceus ?

Pour des raisons pratiques, nous avons décidé de ne pas suivre l’ordre des numéros des poèmes pour cette liste mais plutôt de les grouper par région pour vous éviter les allers-retours.

Plaines d’Obsidienne

Vieux Poème (14)

Rive Filevent – Pas besoin de monture autre qu’Ursaking

Vieux Poème (15)

Vieux Poème (17)

Vieux Poème (19)

Champ Flora – Pas besoin de monture autre qu’Ursaking

Marais Carmin

Vieux Poème (1)

Vieux Poème (2)

Ruines Brumeuses – Pas besoin de monture autre qu’Ursaking

Vieux Poème (9)

Plateau Tourbeux – Pas besoin de monture autre qu’Ursaking

Vieux Poème (13)

Lande Herbacoton – Pas besoin de monture autre qu’Ursaking

Côte Lazuli

Vieux Poème (3)

Vieux Poème (4)

Vieux Poème (5)

Vieux Poème (10)

Contrefort Couronné

Vieux Poème (8)

Vieux Poème (11)

Vieux Poème (16)

Vieux Poème (18)

Terres Immaculées

Vieux Poème (6)

Vieux Poème (7)

Vieux Poème (19)

Vieux Poème (20)

Retrouvez plus d’astuces et conseils dans notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus, avec par exemple où trouver toutes les flammes étranges ou les emplacements des Zarbi.