Dans la longue liste de quête de Vampire The Masquerade – Bloodhunt, Kirill est un PNJ qui vous en donne un bon paquet. Concernant « Entre de mauvaises mains, partie 1 », il s’agit de récupérer les affaires du monsieur situées à l’ouest de la ville de Prague. Voici le guide afin de la compléter.

Où trouver tous les sacs et la VHS dans Vampire The Masquerade – Bloodhunt ?

Il s’agit d’une tâche découpée en trois partie. Il nécessaire de compléter chaque partie pour débloquer la suivante. Il vous faudra ainsi trouver (dans l’ordre) un sac, un sac à dos et une cassette VHS.

Emplacement du sac

Partez d’un emplacement à l’est de la carte près du Rudol Finum. Dirigez-vous vers la place en face de l’entrée de celui-ci pour descendre dans le parking souterrain (image 1). Le sac se trouve vers la partie droite près du vélo.

Emplacement du sac à dos

Prenez le même chemin que précédemment sauf qu’une fois dans le parking souterrain, tournez à gauche pour trouver le sac à dos près d’un scooter et d’un panneau publicitaire.

Emplacement de la VHS

Dirigez-vous cette fois dans le Rudol Finum. Il existe plusieurs entrées mais gardez en tête que la VHS se trouve au deuxième étage près d’un des balcons. Pour vous repérez à l’intérieur, cherchez les caisses (image 1).

Et voilà pour la quête « Entre de mauvaises mains », il ne vous reste plus qu’à aller voir Kirill pour la valider. Pour plus de guides et astuces, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Vampire The Masquerade – Bloodhunt.