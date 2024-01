Tandis que la recherche de collectibles vous mènera par delà les contrées de la Forêt embrumée dans Avatar Frontiers of Pandora, vous pourriez tomber nez à nez avec de petites effigies faisant office de jouet pour enfant, les Poupées Kame’tires, ayant appartenu à un membre de cette tribu du nord. Ces poupées n’étant pas marquées sur la carte et appartenant aux Eléments perdus de l’onglet journal, nous vous montrons toutes leurs localisations pour accomplir la quête Le sombre théâtre et obtenir le Trophée Collection de poupées🏆.