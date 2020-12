Certaines quêtes de Cyberpunk 2077 peuvent être surprenantes comme celle-ci qui vous permet d’obtenir une arme pas comme les autres. Skippy est un pistolet intelligent assez particulier puisqu’il possède une IA assez loufoque qui parle et fredonne durant les affrontements. Néanmoins, le pétoire possède quelques capacités très intéressantes et s’adapte en plus au niveau de V.

Où trouver Skippy ?

Il vous suffit de vous rendre au lieu indiqué ci-dessous (centre de Vista Del Rey) pour le récupérer sur une mallette à côté d’un cadavre. Attention, lisez bien ce qui va suivre car c’est important.

Pacifiste ou tueur sans-pitié ? Prenez garde !

Une fois que vous avez obtenu l’arme et parlez avec l’IA, celle-ci vous dit que son nom ne peut pas être changé mais qu’en tant que nouveau propriétaire, vous devez sélectionner l’un des deux modes : Pacifiste ou Tueur sans pitié. Attention, choisissez le contraire de ce que vous voulez lors de cette phase. En effet, après 50 ennemis tués, le pistolet changera automatiquement de mode sans possibilité de retour par la suite.

Comment garder Skippy

Un peu plus tard, Skippy demandera également à retourner auprès de son ancien propriétaire, il s’agit de Regina, un fixer avec lequel on interagit très souvent. On vous conseille toutefois de garder l’arme en ne lui donnant simplement pas (tout en acceptant d’aller la voir lorsque Skippy vous le demande). Pour plus d’astuces et de guides sur Cyberpunk 2077, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.