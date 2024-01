Où trouver de la ferraille dans Enshrouded

Le système de craft est une part importante d’Enshrouded. Il vous permet de renforcer votre équipement et de développer votre base. Vous en avez besoin pour fabriquer l’ensemble de l’armure en fourrure, la pioche et la hache. Parmi les ressources essentielles en début de jeu, la ferraille se place aisément parmi les plus importantes. Voici plusieurs façons d’en obtenir :

Les cadavres de charognards

Les ruines abandonnées

Les objets détruits

La meilleure façon de collecter de la ferraille dans Enshrouded est d’explorer les villes abandonnées occupées par les charognards. Vous en trouvez directement en fouillant le décor, mais surtout sur les cadavres ennemis. Vous pouvez commencer par les villes de Rookmore et Woodgard, au nord-ouest de la zone de départ. Sachez d’ailleurs que les ennemis et les structures reprennent leur état initial après un certain temps. Il ne faut donc pas hésiter à visiter à plusieurs reprises ces villes abandonnées.

On vous conseille de renouveler votre stock régulièrement étant donné que la ferraille reste importante à un stade plus avancé du jeu. Par exemple, vous en avez besoin pour créer des plaques de métal auprès du forgeron et de nombreuses décorations pour améliorer le confort de votre habitat.

Pour plus de guide sur Enshrouded, n’hésitez pas à consulter notre guide complet, sans oublier notre guide débutant.