Enshrouded : Notre guide débutant pour bien démarrer ce jeu de survie en monde ouvert

Enshrouded offre une expérience de survie avec une touche de RPG en monde ouvert, un mélange parfait pour ceux qui trouvent des titres comme Valheim un peu trop complexes ou qui souhaitent explorer le genre en solo. Bien que le jeu allège certains éléments de survie, cela ne signifie pas qu’il manque de richesse ou de complexité. Pour vous aider à débuter, voici 13 astuces essentielles pour bien démarrer sur Enshrouded :

Rendez-vous d’abord à Longkeep

Une fois que vous aurez maîtrisé les bases d’Enshrouded dans les premières minutes, vous vous retrouverez rapidement en plein air, avec comme objectif initial la construction d’un autel de la Flamme. Juste à l’ouest de la zone désignée pour cette quête, vous découvrirez Longkeep, une charmante petite ville en ruines. Ici, vous trouverez tout ce dont un survivant pourrait avoir besoin : de la nourriture, un feu de camp pour cuisiner, un puits pour l’eau, des pansements pour les soins et du bois pour divers usages.

Cassez tout ce qui vous entoure

Dans Enshrouded, presque tous les éléments du décor peuvent être détruits. Alors, n’hésitez pas à démolir tout ce que vous rencontrez (tables, chaises, marmites…) pour collecter des ressources précieuses telles que du bois, des potions, de la ficelle ou de la ferraille.

Construisez en priorité des coffres pour stocker

Avec son système de craft assez profond, le titre vous demandera une quantité considérable de ressources. Lors de vos explorations, vous vous retrouverez à errer et à collecter tout ce qui peut l’être dans le nature, dans les coffres ou sur les cadavres d’ennemis. On se retrouve ainsi avec énormément d’items, sachant que la capacité du sac à dos est limité. Même si cela vous coûtera des ressources précieuses en début de partie, on vous conseille de fabriquer au moins un ou deux coffres de stockage après avoir obtenu votre établi.

Revenez régulièrement aux mêmes endroits riches en loot

A l’instar de Longkeep, de nombreux endroits du jeu reprennent leur état d’origine après quelques temps (normalement après avoir passer la nuit dans votre base). N’hésitez donc pas à revenir aux endroits déjà visités pour récupérer des ressources sans difficulté. Même les coffres se remplissent de nouveau.

Construisez rapidement un abri

Même si la construction n’est pas votre point fort, il est essentiel de vous atteler à la création d’un petit abri. Cela vous fournira un toit et un endroit chaleureux pour dormir, en plus d’être le seul moyen de faire passer rapidement le temps durant la nuit. Bien que les explorations nocturnes soient possibles, la visibilité limitée et la présence accrue de monstres rendent la nuit plus dangereuse. Au début, profiter de ce gain de temps pour explorer sereinement de jour est un avantage notable.

Rassurez-vous, il n’y a pas besoin d’y passer des heures. Commencez d’abord par construire un marteau de construction dans l’onglet « Artisanat ». Utilisez ensuite l’établi pour créer des blocs de construction. Les blocs de bois sont parfait pour débuter. Activez le mode construction pour ériger un sol, des murs (dont un avec un trou pour y mettre une porte) et un plafond. Rajoutez ensuite un lit et un foyer pour vous lever en forme chaque matin.

Avancez dans l’histoire jusqu’à la Tour des anciens

Même si vous êtes libre d’explorer comme bon vous semble, on vous conseille fortement de poursuivre le fil rouge de l’histoire. Cela vous permettra premièrement de libérer le forgeron et de bénéficier de ses compétences essentielles. De plus, en avançant dans l’intrigue, vous débloquerez votre premier point de voyage rapide, situé à la tour des Anciens, en dehors de votre base. Une fois cela accompli, vous aurez la liberté d’aider d’autres survivants, ouvrant ainsi la porte à encore plus de fonctionnalités et de possibilités.

Fabriquez rapidement le planeur et le grappin

Ces deux outils doivent figurer en tête de votre liste de priorités de craft après ceux mentionnés plus tôt. Le grappin est indispensable pour progresser dans la Tour des Anciens, car sans lui, certains obstacles ne peuvent être franchis. Quant au planeur, il vous fera gagner un temps précieux dans vos déplacements. Étant donné la nature verticale du jeu, avec ses nombreuses hauteurs, montagnes et tours, le planeur est un atout inestimable pour naviguer facilement dans ces espaces et pour éviter les dégâts dus aux chutes.

Prenez le temps de bien vous équiper

Les combats sont assez standards, mais vous n’êtes pas à l’abri d’erreurs ou d’attaques surprises. C’est pour cela que l’on vous conseille de d’abord vous équiper d’un ensemble en fourrure. Vous pouvez facilement dénicher les ingrédients autour de votre base.

Revenez régulièrement à la base pour réparer votre équipement

Comme dans la plupart des jeux de survie, vos équipements, armes et outils subissent une usure au fil du temps. Heureusement, Enshrouded permet une réparation facile : il suffit de cliquer sur l’établi dans votre base. Le processus ne nécessite pas de dépenser des ressources supplémentaires. Il est donc judicieux de faire un détour par votre base après chaque expédition. Soyez également vigilant quant à la durabilité de vos armes les plus précieuses, en particulier celles améliorées par le forgeron, afin d’éviter de mauvaises surprises en plein combat. Il existe également des enclumes dans le monde ouvert qui vous offrent aussi une réparation instantanée de tout votre équipement.

Mangez et buvez

Contrairement à certains jeux de survie exigeants, Enshrouded ne vous oblige pas à manger et boire constamment pour rester fonctionnel. Cependant, ces actions offrent des avantages significatifs durant l’exploration. Boire de l’eau booste votre endurance, consommer de la viande cuite augmente votre maximum de points de vie, et les baies violettes régénèrent votre santé. Trouver ces ressources est aisé, notamment à Longkeep. Bien que l’état « Reposé » ne soit pas essentiel, il procure des bénéfices supplémentaires comme la régénération de la santé et de l’endurance, rendant votre aventure plus aisée.

Conservez vos objets les plus importants dans votre barre d’action

Même en cas de décès dans le jeu, ne vous inquiétez pas : vous pouvez récupérer le contenu de votre sac à l’endroit où votre personnage est tombé. Heureusement, les objets situés dans vos deux barres d’action ne sont pas perdus à la mort. Il est donc judicieux de placer dans ces barres les éléments les plus essentiels (armes, nourriture, bandages…) pour les avoir toujours à portée de main.

Ne sous-estimez pas la brume

Dans Enshrouded, vous rencontrerez de vastes zones enveloppées de brume, des territoires hostiles infestés d’ennemis redoutables. Mais votre plus grand défi dans ces régions sera le temps lui-même. Surveillez attentivement la jauge en haut de l’écran qui indique le temps restant avant de succomber aux effets de la brume. La vastitude de ces zones peut rapidement devenir accablante, rendant difficile le retour en lieu sûr. Notez qu’il est impossible d’utiliser le voyage rapide à l’intérieur de ces zones brumeuses. Heureusement, il existe des moyens de recharger votre temps de résistance au brouillard grâce aux lanternes présentes dans le décor, aux potions et aux sphères faisant également office de points de sauvegarde automatique.

Spécialisez-vous avec l’arbre de compétences

Lorsque vous commencez Enshrouded, vous vous battrez d’abord avec des armes de mêlée. Cependant, en collectant des ressources et en vainquant des ennemis, vous gagnerez de l’EXP et monterez en niveau, vous permettant ainsi d’acquérir des points de compétences à investir dans un arbre de talents spécifique. Il est conseillé de ne pas trop se disperser et de se spécialiser rapidement dans une catégorie spécifique de l’arbre, identifiée par une couleur. Par exemple, les compétences bleues sont idéales pour les mages, les soutiens et les soigneurs. Si vous jouez en multijoueur, vous pouvez diversifier vos rôles et même dédier des compétences à la collecte de ressources.

En solo, on vous conseille de partir sur une classe offensive (archer, guerrier, barbare ou mage notamment), mais n’hésitez pas à regarder quelles compétences peut vous intéresser en accord avec votre approche du jeu. Par exemple, la compétence « double saut » peut être très utile si vous aimez explorer plus facilement.

Et voilà pour ces premiers conseils sur Enshrouded que l’on espère, vous seront utiles.

Enshrouded est disponible en accès anticipé sur PC via Steam.